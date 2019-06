Halep in ijltempo naar vierde ronde

PARIJS (ANP)- Tennisster Simona Halep heeft op overtuigende wijze de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De Roemeense, titelverdedigster in Parijs, gaf haar opponente Lesia Tsoerenko ui Oekraïne geen schijn van kans. Na 55 minuten was het gebeurd: 6-2 6-1. Halep is de nummer 3 van de plaatsingslijst in Parijs, de niet geheel fitte Tsoerenko was als 27e gerangschikt.

In de strijd om een ticket voor de kwartfinales neemt Halep het op tegen de winnares van de partij tussen de Puerto Ricaanse Monica Puig en de Poolse Iga Swiatek.