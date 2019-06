Keizer/Meppelink naar kwartfinales Ostrava

Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben de kwartfinales bereikt op het toernooi van Ostrava. Het Nederlandse koppel was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Braziliaansen Maria Antonelli en Carolina Solberg Salgado. De setstanden waren 21-17 en 21-18.

Voor de Europees kampioenen van 2018 is het de tweede keer dit jaar dat ze de laatste acht bereiken op een toernooi uit de World Tour. Eerder gebeurde dat in januari in Den Haag.

In de strijd om een plaats bij de laatste vier treffen Keizer en Meppelink in Ostrava twee oude bekenden. Het Finse koppel Anniina Parkkinen/Taru Lahti was in Den Haag verantwoordelijk voor de uitschakeling van het Oranje-duo in de kwartfinales.