Luiten kruipt omhoog op The Memorial

Golfer Joost Luiten is ietwat opgekrabbeld in de tweede ronde van The Memorial, het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door golflegende Jack Nicklaus. De Rotterdammer was het toernooi begonnen met een ronde van 73, één boven het baangemiddelde. Op de tweede dag kwam Luiten tot 71, 1 onder par. Daardoor klom hij iets: van de gedeelde 66e naar de 55e plaats.

Luiten kwam tot vier birdies tegen drie bogeys en deed het over twee dagen in ieder geval beter dan tal van grote namen. Zo haalden onder anderen de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikanen Matt Kuchar en Phil Mickelson niet eens de cut. De Engelsman Justin Rose herstelde zich van een dramatische openingsronde (75) en kwam met 63 slagen op de tiende plaats uit na twee dagen. De leiding is in handen van de Amerikaan Troy Merritt, de Zuid-Koreaan Lee Kyoung-hoon en de Duitser Martin Kaymer. Het drietal was op de banen van Muirfield Village in Dublin (Ohio) tot nu toe goed voor 135 slagen, 9 onder par.