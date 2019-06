Márquez pakt pole met baanrecord op Mugello

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië in de MotoGP-klasse op zijn Honda het baanrecord verbeterd. De wereldkampioen pakte pole op Mugello met een snelste ronde van 1.45,519 minuten. Daarmee was de leider in het WK-klassement net iets beter dan de Fransman Fabio Quartararo, die op zijn Yamaha 0,214 seconde langzamer was.

Voor Márquez was het zijn vierde poleposition in dit seizoen. De Italiaan Danilo Petrucci (Ducati) begint zondag vanaf de derde startpositie aan de Grand Prix. Zijn illustere landgenoot Valentino Rossi kwam op zijn Yamaha niet verder dan de achttiende startplek.