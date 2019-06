Mollema: trots op vijfde plaats in Giro

Wielrenner Bauke Mollema verdedigde zijn vijfde plaats in het algemeen klassement met succes in de laatste bergetappe van de Ronde van Italië. Met alleen nog de tijdrit in Verona voor de boeg heeft de 32-jarige kopman van Trek een voorsprong van 1 minuut en 27 seconden op zijn naaste belager Miguel Ángel López uit Colombia. “Een mooi gat. Ik ben blij dat die vijfde plek vrij zeker is”, zei Mollema.

De Nederlander moest vlak voor de slotklim in de remmen toen de Poolse wielrenner Rafal Majka vlak voor hem onderuit ging. Het zorgde voor een gaatje met rozetruidrager Richard Carapaz, Mikel Landa en Vincenzo Nibali. “We hebben die mannen nooit meer teruggezien” zei Mollema.

Even later ging López onderuit door een toeschouwer die meerende. “Bizar dat dat gebeurde”, zei Mollema. “Ik moest uit de pedaal en stond stil. Jammer voor hem dat hij zo tijd verliest. Voor mij was het volle bak rijden. Ik ben wel blij hoe ik heb gereden.”