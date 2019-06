Roeiploeg in elf A-finales op EK in Luzern

De Nederlandse roeiploeg is op de laatste dag van de EK in Luzern vertegenwoordigd in liefst elf A-finales. De lichte mannen dubbelvier opent zondag namens Oranje de strijd om de medailles met hun race over 2000 meter. De Holland Acht komt op de finaledag het laatst in actie. De ploeg van bondscoach Mark Emke plaatste zich met een Europees record (5.22,95) direct voor de eindstrijd.

Ook de Nederlandse vrouwen vier-zonder zette in Zwitserland een Europese toptijd neer (6.28,15). Veronique Meester, Ymkje Clevering, Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf gaan zondag in Luzern eveneens voor goud. De mannen dubbelvier, bestaande uit Abe Wiersma, Koen Metsemakers, Tone Wieten en Dirk Uittenbogaard, zijn na ruime overwinningen in de series en in de halve finales ook kandidaat voor de Europese titel.

Vorig jaar pakte de Nederlandse roeiploeg in Glasgow zeven EK-medailles.