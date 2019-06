Verspringer Lawson vier jaar geschorst

De Amerikaanse verspringer Jarrion Lawson is voor vier jaar geschorst na een positieve test op een anabole steroïde. De 25-jarige Amerikaan ontkent bewust verboden middelen te hebben gebruikt en gaat de schorsing door de zogeheten integriteitsunit van de internationale atletiekunie IAAF aanvechten bij het arbitragehof CAS.

Lawson is de nummer twee van het laatste WK in Londen. Hij testte in de zomer van 2018 positief bij een out-of-competition controle en werd toen voorlopig geschorst. Volgens de integriteitsunit heeft de atleet onvoldoende kunnen aantonen hoe de stof in zijn lichaam is gekomen.

De Amerikaan houdt vol dat de verboden stof in zijn lichaam kan zijn gekomen door het eten van besmet rundvlees dat hij consumeerde in Fayetteville in juni 2018. “Ik ben onschuldig en blijf vol vertrouwen dat de zaak uiteindelijk rechtgezet zal worden”, liet Lawson weten in een verklaring. “Het is absurd dat de WADA-code zo’n onmogelijke last op de schouders van de atleet legt om de bron te moeten aantonen. Hoe kun je zo ver teruggaan en vlees testen dat je maande geleden gegeten hebt”, vroeg hij zich af.