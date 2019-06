Voortijdig einde US Open dreigt voor Van Dam

Voor golfster Anne van Dam dreigt net als vorig jaar een voortijdig einde van de US Open. Op de tweede major van dit jaar moest Van Dam in de nog niet geheel voltooide tweede ronde terrein prijsgeven. Met nog twee holes voor de boeg en dreigend onweer sloot ze de dag af met 4 boven par nadat ze op de eerste dag op par (71 slagen) was uitgekomen. De verwachting is dat de cut bij 3 boven par ligt.

Eén golfster leidt voorlopig in het toernooi waar voor de winnares 1 miljoen dollar klaar ligt, een kleine negen ton in euro’s. De Japanse Mamiko Higa kwam na rondes van 65 en 71 uit op 136, 6 onder par. Ook enkele van haar concurrentes konden hun ronde niet beëindigen.

Van Dam kende een moelijke rondgang met één birdie, drie bogeys en een dubbelbogey. Zaterdag komt ze terug voor de laatste twee holes op de banen van de Country Club van Charleston. Daarna zal pas blijken of ze door mag naar de derde en vierde ronde.