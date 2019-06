Zevende zege op rij Oranje in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League de zevende overwinning op rij behaald. Oranje was in Eindhoven met 2-0 te sterk voor Groot-Brittannië. Voor de wereldkampioen kwamen Frédérique Matla en Marijn Veen in de eerste helft tot scoren.

Laura Nunnink speelde bij Oranje haar honderdste interland. Keepster Josine Koning loste na de rust Anne Veenendaal af. Koning speelde haar vijftigste interland. Nederland liet in Brabant zes strafcorners onbenut.

Oranje gaat met 24 punten uit negen duels stevig aan de leiding in de poule met negen landen. De Nederlandse vrouwenploeg speelt dinsdag in de Pro League tegen Duitsland, opnieuw in Eindhoven.