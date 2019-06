Zwemzussen De Brouwer opnieuw 4e in Québec

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn bij de FINA World Series in het Canadese Québec ook op de vrije uitvoering op de vierde plaats geëindigd. De tweeling deed dat in een persoonlijk puntenrecord: 86,3667. Net als een dag eerder bij de technische uitvoering moest het Nederlandse duo de zwemsters van China, Japan en Canada voor zich dulden.

Vrijdag, toen de zussen op de technische uitvoering voor het eerst boven de 85 punten uitkwamen, reageerde bondscoach Esther Jaumà al enthousiast. ”Dit biedt potentie voor het WK”, zei de Spaanse toen. Een dag later keek ze tevreden terug op twee competitiedagen: ”Het is fantastisch om te zien hoe het duet zich wedstrijd na wedstrijd weet te ontwikkelen en verbeteren. De uitvoeringen worden steeds strakker en sterker.”

De laatste wedstrijd voor het nationaal duet dit seizoen is het WK, dat half juli wordt gehouden in Gwangju. Bij het vorige WK, twee jaar geleden in Boedapest, misten de 20-jarige zusjes de finale op zowel de technische als de vrije uitvoering.