Bokser Anthony Joshua lijdt eerste nederlaag

De Britse profbokser Anthony Joshua heeft de eerste nederlaag uit zijn loopbaan moeten incasseren. In de strijd om de wereldtitel werd hij met een technische knock-out verslagen door Andy Ruiz. Die werd daarmee als eerste Mexicaan ooit wereldkampioen in het zwaargewicht.

De beide 29-jarigen maakten er een spannend gevecht van in het Madison Square Garden in New York. Ze sloegen elkaar meerdere keren tegen het canvas. In de zevende ronde sloeg Ruiz Joshua weer neer, waarna de scheidsrechter een einde maakte aan de wedstrijd.

Joshua, olympisch kampioen van Londen 2012, won 21 van zijn 23 gevechten vroegtijdig. Hij was wereldkampioen van de boksbonden WBA, IBF, WBO en IBO. Die titels gaan nu naar Ruiz.

Ruiz was de vervanger van de Amerikaan Jarrell Miller. Die zou eigenlijk tegen Joshua boksen, maar testte positief bij een dopingcontrole en moest zijn bokslicentie inleveren. Ruiz staat als beroepsbokser nu op 33 overwinningen, waarvan 22 op knock-out. Hij verloor één keer, in 2016 tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker, in een duel om de vacante WBO-wereldtitel.