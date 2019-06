Tennisser Robin Haase is op Roland Garros uitgeschakeld in het dubbelspel. De Hagenaar verloor samen met de Deen Frederik Nielsen in de derde ronde van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah: 6-3 6-4. De Colombianen waren als derde geplaatst.

Haase was in het enkelspel al na de eerste ronde klaar. De Duitser Philipp Kohlschreiber versloeg hem in vier sets.

Jean-Julien Rojer bereikte zaterdag met de Roemeen Horia Tecau wel de kwartfinales van het mannendubbelspel op Roland Garros.