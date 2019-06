Keizer en Meppelink lopen finale mis

Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het toernooi van Ostrava in Tsjechië. Het Nederlandse duo verloor in de halve eindstrijd van de Braziliaanse vrouwen Ana Patricia en Rebecca. Het werd 21-12 22-20.

Voor Keizer en Meppelink, die in 2018 de Europese titel wonnen, was het de eerste keer dit jaar dat ze de laatste vier bereikten op een toernooi uit de World Tour. In de strijd om de derde plaats nemen ze het later zondag op tegen het Amerikaanse koppel Kerri Walsh Jennings en Brooke Sweat.