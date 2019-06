Kromowidjojo weer twee keer derde

Ranomi Kromowidjojo is bij de prestigieuze Champions Swim Series als derde geëindigd op de 50 meter vrije slag. De Nederlandse zwemster noteerde in Indianapolis een tijd van 24,56 seconden. De zege ging naar de Deense Pernille Blume (24,08), voor de Zweedse Sarah Sjöström (24,18).

Ook op de 50 meter vlinderslag werd Kromowidjojo derde. Ze had 26,01 seconden nodig voor haar race. Sjöström won in 25,48 en Farida Osman uit Egypte werd tweede in 25,95.

Kromowidjojo won op de eerste dag van het evenement al twee keer brons, op de 100 meter vrij en de 50 meter rugslag.

Arno Kamminga eindigde op de 200 meter schoolslag als derde. Een dag eerder tikte hij op de 100 meter schoolslag als tweede aan.

In de finales van de Champions Swim Series staan steeds maar vier zwemmers op het startblok.