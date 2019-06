Luiten valt wat terug op The Memorial

Joost Luiten is na de derde ronde van The Memorial, het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door golflegende Jack Nicklaus, teruggevallen naar de gedeelde 63e plek. De Nederlander ging op de banen van Muirfield Village in Dublin (Ohio) rond in 74 slagen. De eerste twee ronden noteerde Luiten respectievelijk 73 en 71 slagen.

”Weer een dag met twee gezichten, eigenlijk net als in de eerste twee ronden. De eerste negen holes speelde ik heel goed. De tweede negen precies het tegenovergestelde, niets lukte en er zat ook niets mee”, aldus Luiten op zijn eigen website.

De Duitser Martin Kaymer gaat met 201 slagen aan kop. De Australiƫr Adam Scott volgt op twee slagen achterstand. De Japanner Hideki Matsuyama en de Amerikanen Patrick Cantlay en Jordan Spieth delen de derde plaats met een totaal van 205.