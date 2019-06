Mollema: misschien mijn beste ronde ooit

Terug op de plek waar hij in 2010 zijn eerste grote ronde afsloot, keek Bauke Mollema zondag tevreden terug op zijn optreden in de Ronde van Italië. De Groninger van Trek-Segafredo eindigde in de Giro als vijfde. ”Dit was misschien wel mijn beste grote ronde ooit, als ik kijk naar het niveau wat ik hier gehaald heb”, zei Mollema, die in de afsluitende tijdrit niet alle risico’s had genomen, bij Eurosport.

”Ik ben wel volle bak begonnen, maar toen ik door kreeg dat ik vandaag niet voor de ereplaatsen reed, heb ik bewust geen risico’s meer willen nemen”, vertelde Mollema, die in de lange tijdrit twee weken geleden nog knap derde was geworden. Mollema eindigde één keer nog hoger in een grote ronde: in 2011 sloot hij de Vuelta af als nummer vier.