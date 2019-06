Tatishvili moet premie in Parijs inleveren

De Amerikaanse tennisster Anna Tatishvili is vanwege een ‘wanprestatie’ in de eerste ronde van Roland Garros al haar prijzengeld kwijt. De 29-jarige speelster verloor in 55 minuten van de Griekse Maria Sakkari: 6-0 6-1. Normaal gesproken had ze 46.000 euro voor haar korte optreden in Parijs mee naar huis mogen nemen, maar dat voorkwam de dienstdoende arbiter.

Volgens de reglementen van de internationale tennisfederatie (ITF) dienen alle spelers op een grandslamtoernooi te voldoen aan het niveau dat van professionals mag worden verwacht. Indien dat niet het geval is, mag de hoofdscheidsrechter de ‘aanwezigheidspremie’ van de betreffende speler inhouden.

Tatishvili speelde in Parijs, allerminst afgetraind, haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau sinds oktober 2017. De voormalige nummer vijftig van de wereldranglijst gebruikte haar beschermde ranking om nog een keer op Roland Garros te kunnen spelen en flink wat geld te verdienen. Dat lucratieve opzetje mislukte echter door de maatregel van de arbiter.