Voetbalsters winnen weer van Australië

Een dag na de gewonnen oefeninterland in Eindhoven hebben de Nederlandse voetbalsters wederom Australië verslagen. Beide landen troffen elkaar zondag op het complex van de KNVB in Zeist, voor een besloten trainingswedstrijd waarin voornamelijk de reserves van zaterdag in actie kwamen. De ‘Leeuwinnen’ wonnen met 3-1.

Ruim 30.000 toeschouwers zagen de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zaterdag in het stadion van PSV met 3-0 winnen. Shanice van de Sanden nam twee doelpunten voor haar rekening en ook Vivianne Miedema kwam tot scoren. Wiegman startte met de ploeg die vermoedelijk op dinsdag 11 juni ook aan de aftrap verschijnt van de eerste WK-wedstrijd, in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland.

Linksback Kika van Es moest echter al vroeg van het veld, toen ze na een botsing ongelukkig ten val kwam. In het ziekenhuis bleek dat Van Es een gebroken middenhandsbeentje heeft. ”Of, en zo ja welke consequenties dit heeft voor deelname aan het WK, zullen de komende dagen moeten uitwijzen”, liet de KNVB weten. Merel van Dongen nam de plek van Van Es over.