Vondrousova naar laatste acht in Parijs

Marketa Vondrousova heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales in het vrouwenenkelspel op Roland Garros. De 19-jarige Tsjechische won met duidelijke cijfers van de Letse Anastasija Sevastova 6-2 6-0.

Vondrousova stond bij een grandslamtoernooi nog niet eerder bij de laatste acht. Dat lukte haar wel bij de grote toernooien van Indian Wells en Miami. In Istanbul bereikte Vondrousova dit jaar de eindstrijd. Daarin verloor ze van Petra Martic. De Kroatische is mogelijk de volgende opponente van Vondrousova in Parijs.