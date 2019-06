De Nederlandse roeiploeg heeft bij de Europese kampioenschappen in Luzern zilver gewonnen met de lichte mannen dubbelvier. Hilmar Verbeek, David Kampman, Ward van Zeijl en Bart Lukkes moesten alleen de Italiaanse boot voor laten gaan. Frankrijk eindigde als derde.

Bij de vorige EK, vorig jaar augustus in Glasgow, werd Nederland bij de lichte mannen dubbelvier derde. Nederland pakte toen in totaal zeven medailles. De roeiploeg staat zondag in Luzern in elf A-finales.