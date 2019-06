Barty en Keys naar kwartfinales in Parijs

De Amerikaanse Sofia Kenin heeft na haar verrassende zege op Serena Williams niet nog een geplaatste speelster kunnen uitschakelen. In de vierde ronde moest ze in drie sets haar meerdere erkennen in de Australische Ashleigh Barty. Het werd 6-3 3-6 6-0 voor de nummer 8 van de plaatsingslijst.

De derde set duurde slechts 27 minuten en Kenin won daarin maar 15 punten. Barty sloeg elf aces en plaatste zich mede daardoor voor de tweede keer voor de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Begin dit jaar lukte dat in eigen land, op de Australian Open. Ze is op Roland Garros nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen.

Barty neemt het in de kwartfinales op tegen Madison Keys, die met 6-2 6-4 te sterk was voor Katerina Siniakova. Laatstgenoemde was in de vorige ronde verantwoordelijk voor de eliminatie van de Japanse Naomi Osaka, de nummer 1 van de wereld.

Twee jaar geleden stonden Barty en Keys tegenover elkaar in de eerste ronde van Roland Garros. Keys won overtuigend, met 6-3 6-2.