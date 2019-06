Djokovic maakt indruk tegen Struff

Novak Djokovic heeft zich met een snelle overwinning verzekerd van een plek in de kwartfinales van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld, die het toernooi alleen in 2016 wist te winnen, maakte indruk tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de mondiale nummer 45. In 93 minuten werd het 6-3 6-2 6-2.

Djokovic haalde een bijzonder hoog niveau en speelde haast foutloos in zijn vierde optreden in Parijs. Hij noteerde slechts twaalf onnodige fouten. Djokovic was oppermachtig in de rally’s en hij stuurde Struff, die niet eerder in de vierde ronde stond op een grand slam, met precisie van hoek naar hoek.

Op zijn eerste service verloor Djokovic maar zes punten en hij werd geen enkele keer gebroken. Pas in de laatste game kreeg Struff een breakpoint, maar dat was niet aan hem besteed.

Het is de tiende keer op een rij dat Djokovic, dit jaar nog zonder setverlies, zich bij de laatste acht schaart op Roland Garros. Tijdens de afgelopen twee edities bleef hij ook in de kwartfinales steken. Vorig jaar was de Italiaan Marco Cecchinato hem de baas. Om ditmaal verder te komen, moet Djokovic zien af te rekenen met Alexander Zverev of Fabio Fognini.

Onderin het schema plaatste Kei Nishikori zich voor de kwartfinales door de Fransman BenoƮt Paire in vijf sets te verslaan. Het werd 6-2 6-7 (8) 6-2 6-7 (8) 7-5. Paire liet in de vijfde set bij een 5-4-voorsprong na het duel uit te serveren. Aangeslagen schonk hij Nishikori de zege.

De partij was zondag na de derde set onderbroken omdat het donker werd.