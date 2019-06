Franse hoop Monfils kan Thiem niet afstoppen

Dominic Thiem heeft in de vierde ronde van Roland Garros de laatste overgebleven Fransman uitgeschakeld. De finalist van vorig jaar was in drie sets klaar met Gael Monfils, die in zijn drie voorgaande partijen geen set had verloren: 6-4 6-4 6-2.

Thiem dicteerde de rally’s en produceerde weinig afzwaaiers. Hij sloeg 27 winners en noteerde slechts 14 onnodige fouten. Al na een uur en 48 minuten was de vrij eenzijdige wedstrijd op het Court Philippe Chatrier gespeeld.

Bij de laatste acht neemt Thiem het op tegen Juan Martin del Potro of Karen Chatsjanov.

In 2008 haalde Monfils de laatste vier in Parijs, maar sinds 2014 is hij nooit meer voorbij de vierde ronde gekomen. In 1983 stond er voor het laatst een Fransman in de finale van Roland Garros. 36 jaar geleden won Yannick Noah in de eindstrijd in drie sets van Mats Wilander.

Het is de derde editie op een rij dat alle Fransen al voor de kwartfinales zijn uitgeschakeld. Van 2008 tot en met 2016 was Frankrijk in acht van de negen edities vertegenwoordigd bij de laatste acht.