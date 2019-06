Golfer Cantlay wint The Memorial

De Amerikaanse golfer Patrick Cantlay heeft The Memorial gewonnen, het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door golflegende Jack Nicklaus. De 27-jarige Cantlay pakte de eindzege in Dublin (Ohio) dankzij een indrukwekkende slotronde van 64 slagen, acht onder par.

De Amerikaan ging de laatste ronde in met vier slagen achterstand op Martin Kaymer. De 34-jarige Duitser, tweevoudig majorwinnaar, hoopte na vijf jaar eindelijk weer eens een toernooizege te boeken. Kaymer verspeelde zijn kansen echter met een tegenvallende ronde van 72 slagen. Hij eindigde met een totaal van 273 als derde, nog achter de Australiƫr Adam Scott (271). Cantlay kwam uit op 269 slagen, vooral dankzij een slotronde met acht birdies.

Uit handen van Nicklaus, die de laatste jaren als mentor van hem dient, ontving Cantlay de winnaarsbokaal. ”Jack geeft me advies en probeert me op allerlei manieren te helpen”, zei de voormalige nummer 1 van de wereld bij de amateurs. ”Als hij iets zegt, maakt dat net even wat meer indruk op je.”

Joost Luiten eindigde met 291 slagen op de gedeelde 62e plaats.