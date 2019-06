Hockeyers stellen in Eindhoven opnieuw teleur

De Nederlandse hockeyers hebben voor eigen publiek opnieuw niet kunnen winnen in de Pro League. Het duel in Eindhoven tegen hekkensluiter Nieuw-Zeeland eindigde teleurstellend in 0-0. Vooral na de rust liet de ploeg van bondscoach Max Caldas een aantal grote kansen liggen. In de shoot-outs wist Oranje nog wel een bonuspuntje te pakken: 3-2.

Nederland had nog iets goed te maken voor de pijnlijke nederlaag afgelopen zondag in Eindhoven tegen Groot-Brittannië (1-3). Het slordige Oranje verzuimde echter tegen het stugge Nieuw-Zeeland, dat in tien duels in de Pro League nog niet heeft gewonnen, revanche te nemen.

De ploeg van Caldas is door de twee povere thuiswedstrijden nog lang niet zeker van een plaats bij de eerste vier, die eind deze maand in Amsterdam mogen deelnemen aan de Grand Final. Oranje speelt zaterdag tegen wereldkampioen België in Antwerpen. Het zou voor Nederland als hockeynatie bij uitstek een grote teleurstelling zijn als de mannenploeg bij dat evenement in eigen land ontbreekt.

Bij Oranje maakte Seve van Ass na zes maanden zijn rentree. Na de verloren WK-finale tegen België liet hij zich opereren aan zijn enkel. De neven Terrance Pieters en Marlon Landbrug speelden voor het eerst samen in Oranje.

In het eerste kwart kreeg Nieuw-Zeeland de beste kansen. Het was te danken aan het sterke keeperswerk van Sam van der Ven dat Oranje niet op achterstand kwam. Daarna werd de thuisploeg wat sterker, maar grote kansen bleven uit. De eerste strafcorner van Mink van der Weerden wist Nieuw-Zeeland onschadelijk te maken.

In het derde kwart was Nederland oppermachtig. Een treffer bleef echter uit. Diede van Puffelen liet een vrije schietkans liggen en een strafcorner van Oranje mislukte door een zwakke uitvoering. In het laatste kwart miste Mirco Pruyser de grootste kans, dit tot ergernis bij Caldas, die nog wel met een gebalde vuist reageerde op de gewonnen shoot-outs.