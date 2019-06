IAAF wijkt niet in zaak van Semenya

De internationale atletiekunie IAAF is vooralsnog niet van plan in te binden in de zaak rond hardloopster Caster Semenya. Een rechtbank in Zwitserland besliste deze week dat de Zuid-Afrikaanse geen testosteron verlagende medicijnen hoeft te gebruiken om deel te nemen aan bepaalde afstanden. De IAAF besloot eerder dat dit wel moet.

“Wij blijven op ons standpunt staan dat we een zo eerlijk mogelijke competitie willen”, aldus de IAAF. “Daarin past deze maatregel. Vrouwelijke atleten met een van nature hoge testosteronwaarde hebben een voordeel. Internationaal sporttribunaal CAS heeft ons eerder in het gelijk gesteld. Indien nodig zullen we daarom in beroep gaan tegen de uitspraak van de Zwitserse rechters.”

De Zwitserse rechtbank eiste opschorting van de maatregel, maar deed nog geen definitieve uitspraak. De nieuwe regel geldt voor de afstanden van de 400 meter tot de Engelse mijl. Semenya is onder meer tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter.