KLM Open lokt Amerikaanse topgolfer Reed

De honderdste editie van het KLM Open heeft nog een grote naam uit de golfwereld kunnen aantrekken. De Amerikaan Patrick Reed komt naar The International, de golfbaan onder de rook van Schiphol waar van 12 tot en met 15 september Nederlands grootste proftoernooi wordt gehouden. Reed (28) won vorig jaar de Masters en is momenteel de nummer 23 van de wereld.

Eerder maakte de toernooileiding de komst van de Spanjaard Sergio Garcia al bekend. De huidige nummer 30 van de wereld schreef al vijftien toernooien van de Europese Tour op zijn naam, maar nam nog nooit deel aan het KLM Open, een van de oudste golftoernooien ter wereld.

Andere grote namen die toernooidirecteur Daan Slooter precies honderd dagen voor aanvang van de jubileumeditie presenteerde waren die van de Engelsen Lee Westwood (winnaar KLM Open 1999) en Matt Wallace, de huidige nummer 26 op de mondiale ranking. De Belg Thomas Pieters, die in 2015 het KLM Open won, is ook vastgelegd.

Tweevoudig winnaar Joost Luiten is bekend met Reed en Garcia, mannen die hij al vaker trof op toernooien. ”Reed is een aparte gozer, een vechter op de golfbaan. Zeg tegen hem dat hij iets niet kan en hij zal laten zien dat hij het wel kan”, aldus de Bleiswijker, die als ambassadeur van het toernooi altijd aanwezig is. Reed heeft behalve de Masters nog vier toernooien op de Amerikaanse PGA-tour gewonnen, onder meer het WGC Cadillac Championship. Hij maakte vooral naam in de Ryder Cup.

Luiten kent Garcia vrij goed. ”Ik duelleerde in 2017 met hem om de zege in de Spaanse Valderrama Masters; helaas moest ik op de laatste hole een slag toegeven en werd ik tweede. Ik sprak hem onlangs nog in Amerika, hij wilde weten hoe de baan was. Maar ik kon hem daar weinig over vertellen. The International is nieuw voor ons, dus ook voor mij is het afwachten”, aldus Luiten.