Roda JC in handen van Mexicaanse investeerder

Het voortbestaan van de Limburgse voetbalclub Roda JC is veiliggesteld. De club uit de Keuken Kampioen Divisie komt in de handen van de Mexicaanse investeerder Mauricio Garcia de la Vega (51), die Frits Schrouff opvolgt. Schrouff was de afgelopen vijf jaar de financiële dragende kracht achter Roda JC.

Roda JC verkeerde al enige tijd in financiële problemen en een faillissement dreigde. “Mauricio is Frits erkentelijk voor zijn enorme inzet en bijdragen om Roda JC door de moeilijkste fase van haar bestaan te leiden. Mauricio is er trots op dat hij het vertrouwen van Frits heeft gekregen om de wederopbouw van de Limburgse voetbalclub gestalte te geven”, meldt Roda JC.

“Mauricio is onder de indruk van de warmte die de supporters en de regio etaleren om de club te laten voortbestaan. Hij nodigt iedereen die Roda JC een warm hart toedraagt uit om samen met hem te bouwen aan een succesvolle toekomst.”

De club uit Kerkrade werd afgelopen seizoen dertiende in de eerste divisie.