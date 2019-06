Schoofs kansloos tegen Schmiedlova in Kroatië

Tennisster Bibiane Schoofs heeft op het WTA-toernooi in het Kroatische Bol (125K Series) een kansloze nederlaag geleden tegen Anna Karolina Schmiedlova. Het werd 6-1 6-1 voor de als vierde geplaatste Slowaakse, de nummer 90 van de wereld.

Schmiedlova was vorige week op Roland Garros nog dicht bij een stunt tegen Naomi Osaka. Ze liet de Japanse echter in drie sets ontsnappen. Schoofs verloor in Parijs al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.

Tamara Zidansek uit Slovenië is als eerste geplaatst op het kleine graveltoernooi.