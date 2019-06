Tusveld maakt rentree in Critérium du Dauphiné

Martijn Tusveld maakt zijn rentree in het wielerpeloton. Sunweb heeft de Utrechtse wielrenner opgenomen in de selectie voor het Critérium du Dauphiné. Die Franse rittenkoers begint zondag en duurt een week. Voor veel renners is het de laatste test voor de start van de Tour de France.

Tusveld brak in maart in Parijs-Nice zijn kaak en was niet op tijd hersteld voor deelname aan de Ronde van Italië. “Het herstel van mijn val duurde langer dan verwacht. Gelukkig heb ik de afgelopen periode op de mountainbike en binnen kunnen trainen. Sinds ik weer op de weg fiets, heb ik geen problemen gehad”, aldus Tusveld.