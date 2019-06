Carter (42) aast op NBA-record

Vince Carter (42) wil nog één jaar actief zijn in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Amerikaanse routinier, befaamd om zijn sprongkracht, zou dan met zijn 22e seizoen in de NBA de nieuwe recordhouder zijn. Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett en Dirk Nowitzki kwamen tot 21 seizoenen in de befaamde liga.

”Ik heb nog één jaar in me, ik wil nog één jaar spelen in de NBA”, benadrukte Carter, die tot dusver voor acht teams uitkwam. In het afgelopen seizoen speelde hij voor Atlanta Hawks. Voor zijn laatste NBA-seizoen heeft Carter nog geen club gevonden.

De NBA-veteraan speelde acht keer in een All-Star Game. Zijn gemiddelden staan na 21 seizoenen op 17,2 punten per wedstrijd, 3,2 assists en 4,4 rebounds. Carter kwam tot dusver in 1481 wedstrijden in de NBA uit. Daarmee staat hij op de eeuwige ranglijst inmiddels op de vijfde plek.