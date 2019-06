Dumoulin kiest voor Critérium du Dauphiné

Tom Dumoulin doet vanaf zondag mee aan het Critérium du Dauphiné. De Nederlandse renner van Sunweb verkiest de Franse rittenkoers boven de Ronde van Zwitserland als voorbereiding op de Tour de France.

Dumoulin stapte vorige maand in de Ronde van Italië al snel af met een knieblessure, het gevolg van een valpartij. De Giro gold voor de Limburger als hoofddoel dit seizoen, maar nu verlegt hij de aandacht volledig naar de Tour. Dumoulin maakte eerder al bekend eind juni aan de start te verschijnen van de Nederlandse kampioenschappen.

Ploegleider Aike Visbeek meldt dat Dumoulin donderdag nog wel een scan ondergaat voordat hij naar Frankrijk gaat. ”Hij gebruikt de Dauphiné om weer in zijn ritme te komen en toe te werken naar de grotere doelen in juli. We nemen met Tom geen enkel risico.”

Het Critérium du Dauphiné is van 9 tot en met 16 juni. Het team van Sunweb telt met Joris Nieuwenhuis en Martijn Tusveld nog twee Nederlanders.