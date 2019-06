Nederlaag waterpolosters in Boedapest

De Nederlandse waterpolosters hebben de tweede poulewedstrijd bij de Super Final in de World League verloren. Oranje was in Boedapest niet opgewassen tegen Italië: 7-8. De periodestanden waren 2-1 2-2 1-3 2-2.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga had dinsdag de eerste wedstrijd tegen China met ruime cijfers gewonnen (15-7). Italië versloeg Australië in het eerste groepsduel met 11-9.

Nederland sluit donderdag de poulefase af met de wedstrijd tegen Australië. De acht deelnemende ploegen in Boedapest zijn al zeker van plaatsing voor de kwartfinales.

De eindwinnaar van de Super Final verdient een olympisch ticket voor Tokio 2020.