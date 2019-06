Parijs kijkt uit naar ‘duel der giganten’

Het zou goed kunnen dat het donderdag de laatste keer is dat Roger Federer en Rafael Nadal op Roland Garros tegenover elkaar staan. De tenniswereld in Parijs kijkt daarom meer dan ooit uit naar de halve finale tussen de 37-jarige Zwitser en de 33-jarige Spanjaard.

‘Duel der giganten’, ‘De ontmoeting tussen twee legendes’ of ‘De Klassieker’. Alle termen worden deze dagen in de media losgelaten in aanloop naar de 39e wedstrijd tussen Federer en Nadal. In Miami, in 2004, stonden de twee voor het eerst tegenover elkaar.

”Dat ik nu weer tegenover Roger sta, is heel bijzonder. De belangrijkste momenten uit onze loopbanen hebben we samen op de tennisbanen doorgebracht”, aldus Nadal. En Federer: ”Eén van de redenen om na drie jaar terug te keren op gravel, was de mogelijkheid om weer eens tegen Rafael te spelen. Nu krijg ik die wedstrijd dus.”

De meest legendarische wedstrijd van de 38 tussen Federer en Nadal was de finale van Wimbledon in 2008. Na bijna vijf uur spelen stapte Nadal, met 9-7 in de beslissende vijfde set, als winnaar van de baan. De Spanjaard won 23 keer, Federer vijftien maal. De laatste zege van Nadal op Federer dateert van 2014. De vijf duels daarna, allemaal op hardcourt, stapte Federer als winnaar van de baan.

In 2017 speelden de twee grootheden voor het laatste tegen elkaar, in Shanghai. In maart van dit jaar meldde Nadal zich met een knieblessure af voor de halve finale tegen Federer op Indian Wells.