Wielrenner Martínez mist Tour door val

De Colombiaanse wielrenner Daniel Martínez kan deelname aan de Tour de France vergeten. Het talent van de Amerikaanse ploeg Education First heeft bij een val tijdens een trainingsrit in zijn thuisland een breuk in zijn hand opgelopen. Dat meldt de wielerwebsite nuestrociclismo. Zijn ploeg heeft het ongeval nog niet bevestigd.

Martínez werd vorig jaar bij zijn debuut in de Tour 36e. Dit jaar werd de 23-jarige renner tijdritkampioen van zijn land en won hij de koninginnenrit in Parijs-Nice. In een rit met aankomt op de Col de Turini hield hij zijn landgenoot Miguel Ángel López achter zich. Martínez brak bij de val een handwortelbeentje aan de duimzijde van de pols.