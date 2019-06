Zegers/Berkhout aan kop in Marseille

De 470-zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben zich op de tweede dag van de wereldbekerfinale in Marseille aan de kop van het klassement gemeld. Het Nederlandse duo zegevierde in de derde race. Door de harde wind kon de vierde wedstrijd op woensdag niet doorgaan.

Met twee punten leiden Zegers en Berkhout in de algemene rangschikking. Zij wonnen op dinsdag ook al de tweede race. De twaalfde plaats in de eerste wedstrijd is vooralsnog hun schrapresultaat.

Zegers en Berkhout zijn in voorbereiding op de WK in augustus in Japan. Daar willen de nummers drie van het EK vorige maand in Sanremo het olympische startbewijs voor Tokio 2020 veiligstellen.

Windsurfster Lilian de Geus is al zeker van deelname aan de Zomerspelen in Japan. De wereldkampioene kwam woensdag in Marseille door de straffe weersomstandigheden niet in actie. De Geus staat derde in het klassement.