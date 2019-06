Colombiaan Martinez mist Tour de France

Daniel Martinez doet volgende maand niet mee aan de Tour de France. De 23-jarige Colombiaanse wielrenner van EF Education First kwam maandag ten val tijdens een training in eigen land. Martinez liep daarbij breukjes op in de rechterpols en de linkerduim, bleek donderdag na onderzoek.

”Ik kan op dit moment niets doen zonder de hulp van iemand anders. Ik heb te veel pijn aan mijn handen. Het is jammer dat ik de Tour moet missen, want ik had er heel hard voor getraind. Maar er zijn nog andere wedstrijden. Ik zal mijn doelen nu verleggen”, aldus Martinez, die twee maanden lang moet revalideren.

Martinez deed vorig jaar voor het eerst mee aan de Ronde van Frankrijk. Toen eindigde hij als 36e in het klassement en als vijfde in het jongerenklassement.