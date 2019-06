De Haan vervangt Hiddink in jury Sportgala

Foppe de Haan gaat zitting nemen in de de vakjury die bepaalt welke Nederlandse sporters in aanmerking komen voor de prijzen op het jaarlijkse Sportgala in december. De oud-trainer van sc Heerenveen vervangt Guus Hiddink in de zogeheten coach-zetel, meldt sportkoepel NOC*NSF. “Foppe heeft een enorm palmares en een berg ervaring in het voetbal, maar heeft ook altijd belangstelling getoond over de grenzen van het voetbal heen”, zegt juryvoorzitter Bas van de Goor.

“Ik heb nu natuurlijk een uniek excuus om alle sport op de voet te blijven volgen”, vindt De Haan.

De vakjury heeft als eerste taak het vaststellen van de nominaties voor alle categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en paralympiër van het jaar. Het uitgangspunt is dat er drie genomineerden zijn per categorie.

De andere leden van de jury zijn Marc Lammers (vanuit de coaches), Marianne Timmer en Maarten van der Weijden (vanuit de groep met oud-winnaars op het Sportgala), Fred Buddenberg (vanuit de Nederlandse Sport Pers), Marije Smits (vanuit de paralympiërs), Ewoud van Winsen (vanuit de NOS) en Ralf van der Rijst (vanuit NOC*NSF).

Het Sportgala is woensdag 18 december in Amsterdam.