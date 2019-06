Hockeyer De Wijn terug in Oranje

Sander de Wijn keert terug in het Nederlands hockeyteam. De verdediger van Kampong was niet meer opgeroepen voor Oranje sinds het WK eind vorig jaar, waarin hij een zware hamstringblessure opliep. Bondscoach Max Caldas heeft De Wijn opgenomen in de selectie voor de komende wedstrijden in de FIH Hockey Pro League.

Het Nederlands team speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen wereldkampioen BelgiĆ« in Antwerpen en zondag de ‘return’ in Den Bosch. Op 14 juni is Groot-BrittanniĆ« in Londen de tegenstander. De mannen van Caldas moeten nog vol aan de bak om zich te plaatsen voor de Grand Final eind juni in het Wagener Stadion.