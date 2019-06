Kasseienstrook bij EK wielrennen in Alkmaar

Bij de Europese kampioenschappen wielrennen in Alkmaar is een kasseienstrook opgenomen in het parcours van de wegwedstrijd. Op speciaal verzoek van de Noord-Hollandse wielrenners en ambassadeurs Niki Terpstra en Laurens ten Dam zijn de kasseien op de Munnikenweg onderdeel van de finale.

De titelstrijd vindt plaats van 7 tot 11 augustus. Alkmaar presenteerde donderdag het parcours van de dertien onderdelen, zoals de wegwedstrijd en tijdrit voor mannen, vrouwen en een ‘mixed team relay’, een aflossingskoers met mannen en vrouwen.

Bij de wegwedstrijd is een parcours uitgestippeld van 11,5 kilometer, dat dwars door het centrum voert. Na de start trekken de mannen eerst nog de regio in voor een omloop van ongeveer 40 kilometer. Onder meer de Molen van Piet, het Kerkplein en het Alkmaardermeer worden aangedaan.

De start en finish zijn op de Kanaalkade. Voor de individuele tijdrit is de start bij het Waagplein, waar de kaasmarkt is. Vorig jaar won de Italiaan Matteo Trentin in Glasgow de wegwedstrijd bij de mannen. Zijn landgenote Marta Bastianelli was de beste bij de vrouwen.