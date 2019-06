Raptors op voorsprong in finale NBA

De basketballers van Toronto Raptors zijn op voorsprong gekomen in de finale van de NBA tegen titelverdediger Golden State Warriors. Door een zege van 123-109 in wedstrijd drie nam de ploeg uit Canada met 2-1 de leiding in de best-of-seven.

De Warriors waren behoorlijk onthand door de afwezigheid van een aantal vaste waarden. Kevin Durant was er opnieuw niet bij en ook Klay Thompson en Devon Looney ontbraken door blessures. Stephen Curry was wel nadrukkelijk aanwezig in de wedstrijd met een 47 punten, maar die hoge individuele score was onvoldoende om de Raptors af te remmen.

De bezoekers namen in het eerste kwart al afstand van de thuisploeg uit het Californische Oakland en hielden die voordelige marge de rest van het duel vast. Kawhi Leonard sprong eruit met 30 punten, maar ook Kyle Lowry (23 punten) en Danny Green (18 punten) waren productief.

Wedstrijd vier is vrijdag in Oakland.