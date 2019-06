Waterpolovrouwen na zege op Australië tweede

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben de laatste groepswedstrijd bij de Super Final in de World League nipt gewonnen. Het team van bondscoach Arno Havenga was donderdag in Boedapest met 8-7 te sterk voor Australië. De periodestanden waren 2-3 4-2 2-1 0-1. Maud Megens nam liefst vijf treffers van Oranje voor haar rekening.

Nederland eindigde door de winst als tweede in poule A en neemt het in de kwartfinale op tegen Hongarije of Canada. Eerder won Oranje met 15-7 van China en werd met 8-7 van Italië verloren.

De acht deelnemende ploegen in Boedapest waren allemaal al zeker van plaatsing voor de kwartfinales. Door de tweede plaats ontloopt Nederland in de kwartfinales wereldkampioen de Verenigde Staten.

De eindwinnaar van de Super Final verdient een olympisch ticket voor Tokio 2020.