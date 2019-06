Barty voorkomt tienerfinale op Roland Garros

Ashleigh Barty heeft zich verzekerd van een plek in de finale van Roland Garros. De Australische was met 6-7 (4) 6-3 6-3 te sterk voor de Amerikaanse tiener Amanda Anisimova, die dit jaar nog geen set had verloren en in de vorige ronde titelhoudster Simona Halep had uitgeschakeld.

De partij kende een bijzonder scoreverloop. Na dertien minuten had Barty al een voorsprong van 5-0 te pakken. Ze verloor vervolgens zes games op een rij en niet veel later ook de tiebreak, na een voorsprong van 4-2.

Anisimova leek af te stevenen op een finaleplaats en de 17-jarige Amerikaanse won de eerste twaalf punten van de tweede set. Wederom wisselde het momentum en Barty won zeven games op een rij. Na een uur en 53 minuten besliste ze de partij in haar voordeel.

Niet veel eerder wist de Tsjechische tiener, de 19-jarige Marketa Vondrousova, wel de finale te halen.