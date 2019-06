Bloodworth traint apart in Le Havre

Dominique Bloodworth heeft vrijdag in Le Havre de groepstraining van de Nederlandse voetbalsters overgeslagen. De verdedigster verscheen wel op het veld van het Stade Jules Ladoumegue, waar honderden schoolkinderen op de tribune zaten, maar ze deed apart van de groep alleen oefeningen met de fysiotherapeute. Bloodworth heeft wat last van een bovenbeen en wil geen risico nemen met het oog op de eerste WK-wedstrijd, dinsdag tegen Nieuw-Zeeland.

Tegenover de afwezigheid van Bloodworth stond de terugkeer bij de groep van Kika van Es. De linksback liep zaterdag in de gewonnen oefeninterland tegen AustraliĆ« (3-0) een gebroken middenhandsbeentje op en moest twee dagen later een operatie ondergaan. Van Es reisde dinsdag in het spoor van de anderen ‘Leeuwinnen’ wel naar de Franse kuststad Le Havre, maar om haar gekwetste hand te ontzien sloeg ze de eerste groepstrainingen over. Vrijdag sloot ze voorzichtig weer aan.