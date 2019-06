Djokovic en Thiem gaan zaterdag verder

Het duel tussen de Serviër Novak Djokovic en Dominic Thiem uit Oostenrijk in de halve finale van Roland Garros wordt zaterdag hervat. De wedstrijd werd vrijdagavond om iets na 18.00 uur gestaakt wegens noodweer in Parijs.

Thiem, vorig jaar finalist in Parijs, leidt met 6-2 3-6 3-1. In de tweede set werd de partij al kort onderbroken wegens de regen.

Vrijdag stond er veel wind in Parijs en dat leverde merkwaardige slagenwisselingen op. De eerste halve finale tussen Rafael Nadal en Roger Federer werd wel uitgespeeld, maar na afloop klaagden beiden over de zware omstandigheden. Nadal won het duel in drie sets.

Zaterdag staan ook de vrouwenfinale en de eindstrijd van het mannendubbelspel op het programma.