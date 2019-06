Federer had moeite met Nadal én de wind

Roger Federer had het in de halve finale van Roland Garros zwaar met zowel tegenstander Rafael Nadal als de wind. De Zwitser, die na vier jaar terugkeerde in Parijs, werd in de halve finales gestuit door de elfvoudig kampioen.

Als vanouds zette Nadal zijn rivaal onder druk met zware spinballen. Federer had de laatste vijf ontmoetingen gewonnen, maar op gravel toonde Nadal zijn klasse: 6-3 6-4 6-2. “Ik weet niet wie ik moet vragen voor een training die qua spel lijkt op dat van Nadal”, aldus Federer. “Tijdens de wedstrijd dacht ik: het is waanzinnig hoe hij kan spelen van zo ver achter de baseline. Dat is best interessant.”

Mede door de wind werd het niet de wedstrijd waarop de fans hadden gehoopt. “Het was ongelooflijk winderig”, zei Federer. “De eerste set was het meer een kwestie van gewend raken aan de omstandigheden. Het was erg moeilijk spelen in een belangrijke wedstrijden voor beiden. Om je servicegame te houden terwijl je tegen de wind in serveert, is erg lastig met Rafa’s kwaliteiten. Hij mist bijna niets.”

Federer begint met een goed gevoel aan zijn favoriete periode van het jaar: het grasseizoen. “Ik heb mezelf een beetje verbaasd hoe ver ik ben gekomen en hoe goed ik heb gespeeld”, bekende Federer. “Ik heb echt genoten van het gravelseizoen en dat speelt mogelijk mee in mijn keuze om volgend jaar terug te keren op gravel.”