Honkballer Gregorius inzetbaar voor Yankees

Honkballer Didi Gregorius is door de New York Yankees van de lijst met geblesseerden afgehaald. De Nederlandse korte stop is volgens zijn club inzetbaar in de wedstrijd dit weekend tegen de Indians uit Cleveland.

Gregorius miste een groot deel van het seizoen van 2018 wegens elleboogproblemen en liet zich in oktober opereren aan zijn rechterelleboog. De verwachting was dat hij ergens in juni, juli of augustus van dit jaar weer zou kunnen spelen. De 29-jarige in Amsterdam geboren honkballer speelt sinds december 2014 voor de Yankees.

“Ik hoef jullie niet te vertellen wat hij op zo veel vlakken voor onze club heeft betekend”, zei manager Aaron Boone vooraf aan de 6-2-zege van de Yankees op Toronto Blue Jays. “Om een speler als Gregorius weer tot je beschikking te hebben, is heel spannend. Zijn herstel is tot dusverre steeds volgens het best mogelijke scenario gegaan, dus we zijn heel benieuwd.”