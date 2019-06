Nadal en Federer strijden voor finaleplaats

De tenniswereld heeft er even op moeten wachten, maar vrijdag is het zover. Rafael Nadal en Roger Federer staan weer tegenover elkaar bij een grandslamtoernooi. Vanaf 12.50 uur strijden de 33-jarige Spanjaard en 37-jarige Zwitser voor een plek in de finale van Roland Garros.

Nadal is als gravelspecialist favoriet voor het treffen in Parijs. Federer sloeg het grandslamtoernooi de laatste drie jaar over. ”Eén van de redenen om terug te keren op gravel, was de mogelijkheid om weer eens tegen Rafael te spelen. Nu krijg ik die wedstrijd dus”, zei Federer na zijn zege in de kwartfinale op zijn landgenoot Stan Wawrinka.

Het wordt de 39e ontmoeting tussen Nadal en Federer. Nadal won het vaakst, 23 keer. De laatste keer dat de twee tennisgrootheden op gravel tegenover elkaar stonden was in 2013. Toen won Nadal in de finale in Rome met 6-1 en 6-3.

De andere halve finale op Roland Garros gaat vrijdag tussen de Serviër Novak Djokovic en de Oostenrijker Dominic Thiem.