Van der Poel kiest nu al voor WK op de weg

Mathieu van der Poel gaat Nederland vertegenwoordigen bij de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. De 24-jarige winnaar van de Amstel Gold Race verkiest de WK in het Britse Yorkshire boven de WK mountainbike, meldt de KNWU. “Ik kan niet ontkennen dat het WK-parcours in Yorkshire mij moet liggen, daarom kies ik dit jaar resoluut voor de WK op de weg”, zegt Van der Poel.

De Nederlandse alleskunner kwam tot zijn besluit na overleg met bondscoach Koos Moerenhout en zijn ploeg Corendon-Circus. “Ik vind het uiteraard erg jammer dat ik de WK mountainbike links moet laten liggen, maar er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden.”

“Ik ben blij dat we Mathieu kunnen opnemen in de Nederlandse selectie. Ik ben ervan overtuigd dat we met een sterke ploeg aan het vertrek staan en met Van der Poel erbij neemt de kracht van de Nederlandse ploeg alleen maar toe”, vindt Moerenhout. De WK wegwielrennen zijn van 22 tot en met 29 september.

Van der Poel is actief op de weg, in het veld en op de mountainbike. In zijn volle programma kan hij niet alles rijden. Op basis van sporttechnische redenen heeft hij dispensatie van de KNWU gekregen om eind deze maand niet het NK wielrennen te hoeven rijden. Hij zal zijn Nederlandse titel dus niet verdedigen.

De WK mountainbike is dit jaar in het Canadese Mont-Saint-Anne, van 28 augustus tot en met 1 september. Omdat de beide WK’s op twee verschillende continenten plaatsvinden is het te belastend voor Van der Poel ook om de wereldtitel mountainbike te strijden. “Ik wil bovendien absoluut aanwezig zijn op het mountainbike test-event in Tokio op 6 oktober. De Olympische Spelen van 2020 zijn nog steeds het grote doel. De drie combineren is niet haalbaar.”