Verstappen dertiende in mislukte training

ax Verstappen is in de tweede vrije training van de Grand Prix van Canada niet verder gekomen dan de dertiende tijd. De Red Bull-coureur raakte met zijn wagen de muur op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal en stond daarna lange tijd in de pits.

Tegen het einde van de sessie kwam de 21-jarige Nederlander nog terug de baan op, maar op de harde banden kon hij geen snelle ronde neerzetten. Zijn beste ronde was 1,211 seconde langzamer dan de 1.12,177 van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Verstappen zat vlak achter zijn teamgenoot Pierre Gasly, toen hij de muur raakte. “Ik kreeg wat last van ‘onderstuur’ achter Pierre. Er was niets meer aan te doen”, zei hij op Verstappen.nl. “Normaal gezien hadden we voor de vierde tijd kunnen gaan. De balans van de auto was goed, maar we zullen nog wel wat grip moeten vinden. In de lange runs zijn we wel competitief.”

Lewis Hamilton raakte met zijn Mercedes ook de muur tijdens de trainingssessie en liep daarbij een lekke band op. De Brit kwam daarna niet meer terug de baan op. Zijn wagen had schade aan de rechterachterkant en die werd door de technici voor de zekerheid vervangen.

Leclerc was in zijn Ferrari een fractie van een seconde (0,074) sneller dan zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel. De Fin Valtteri Bottas zette in de Mercedes op 0,134 seconde de derde tijd neer.